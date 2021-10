Alcuni canali Rai e Mediaset non si vedono: perché, cosa è successo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alcuni canali Rai e Mediaset non si vedono? Niente panico. Da oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, una serie di canali sono migrati sul nuovo sistema digitale terrestre Dbv-T2, con il passaggio dalla codifica Mpeg2 alla più raffinata Mpeg4, facendo di fatto da apripista a un passaggio che coinvolgerà tutta la televisione italiana, la cui conclusione è prevista all’1 gennaio 2023. Le reti principali italiane, Rai e Mediaset, hanno deciso un ingresso “scaglionato” dei loro canali nel nuovo universo, possibilità garantita dalle direttive ministeriali sul tema. I primi ad effettuare il passaggio sono stati soprattutto i canali tematici. I canali Rai che trasmettono in Mpeg4 da oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, sono Rai 4, Rai 5, Rai Movie, ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 20 ottobre 2021)Rai enon si? Niente panico. Da oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, una serie disono migrati sul nuovo sistema digitale terrestre Dbv-T2, con il passaggio dalla codifica Mpeg2 alla più raffinata Mpeg4, facendo di fatto da apripista a un passaggio che coinvolgerà tutta la televisione italiana, la cui conclusione è prevista all’1 gennaio 2023. Le reti principali italiane, Rai e, hanno deciso un ingresso “scaglionato” dei loronel nuovo universo, possibilità garantita dalle direttive ministeriali sul tema. I primi ad effettuare il passaggio sono stati soprattutto itematici. IRai che trasmettono in Mpeg4 da oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, sono Rai 4, Rai 5, Rai Movie, ...

