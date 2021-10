Alberto Zangrillo nuovo proprietario del Genoa? Galliani lo lancia: “È perfetto” (Di martedì 19 ottobre 2021) Si parla molto del ruolo del primario come presidente del club Il club più antico d’Italia, il Genoa, sta cambiando proprietà. Alberto Zangrillo è uno degli indiziati ad acquisire la squadra. Da giorni circola il rumors e nelle ultime ore, il fondo USA 777 Partners avrebbe offerto al primario del San Raffaelle, appunto Zangrillo, il ruolo di proprietario. Secondo “Gazzetta dello Sport” sarebbe già arrivato l’ok del medico e non a caso sabato Zangrillo ha assistito al match contro il Sassuolo, in casa, allo stadio Ferraris seduto accanto a Andres Blazquez, uno dei manager di 777. Il medico non ha mai nascosto la sua passione per il Genoa Calcio anche se per il momento Zangrillo non si è sbilanciato nemmeno con gli amici più cari. Il ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Si parla molto del ruolo del primario come presidente del club Il club più antico d’Italia, il, sta cambiando proprietà.è uno degli indiziati ad acquisire la squadra. Da giorni circola il rumors e nelle ultime ore, il fondo USA 777 Partners avrebbe offerto al primario del San Raffaelle, appunto, il ruolo di. Secondo “Gazzetta dello Sport” sarebbe già arrivato l’ok del medico e non a caso sabatoha assistito al match contro il Sassuolo, in casa, allo stadio Ferraris seduto accanto a Andres Blazquez, uno dei manager di 777. Il medico non ha mai nascosto la sua passione per ilCalcio anche se per il momentonon si è sbito nemmeno con gli amici più cari. Il ...

