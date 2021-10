Al Teatro Manzoni di Roma in scena “Slot” con Paola Barale e Paola Quattrini (Di martedì 19 ottobre 2021) Paola Quattrini e Paola Barale saranno le protagoniste di Slot, al Teatro Manzoni di Roma. Lo spettacolo, scritto e diretto da Luca De Bei, andrà in scena dal 26 ottobre al 14 novembre. Il titolo rievoca direttamente l’argomento: le Slot sono gli apparecchi su cui si gioca d’azzardo. Ma non solo, affronta anche la tematica della dipendenza, quella che è nota ai più come ludopatia. Slot con Paola Quattrini e Paola Barale Lo spettro del gioco d’azzardo, il suo fascino che ipnotizza e conquista, la speranza di un guadagno facile che potrebbe cambiare per sempre la di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 19 ottobre 2021)saranno le protagoniste di, aldi. Lo spettacolo, scritto e diretto da Luca De Bei, andrà indal 26 ottobre al 14 novembre. Il titolo rievoca direttamente l’argomento: lesono gli apparecchi su cui si gioca d’azzardo. Ma non solo, affronta anche la tematica della dipendenza, quella che è nota ai più come ludopatia.conLo spettro del gioco d’azzardo, il suo fascino che ipnotizza e conquista, la speranza di un guadagno facile che potrebbe cambiare per sempre la di ...

Advertising

LavoroLazio_com : Paola Quattrini e Paola Barale in 'Slot' al Teatro Manzoni di Roma Lo spettro del gioco d’azzardo, con il s... - capitanotennis : - VisumTV : L’inquilina del piano di sopra al teatro Manzoni di Roma - MontiFrancy82 : Recensione dello spettacolo #Liolà in scena al @TeatroManzoni di Milano - SMSNEWSOFFICIAL : Recensione dello spettacolo #Liolà in scena al @TeatroManzoni di Milano -