Al Maxxi la lunga Purple Line di Hirschhorn | 118 collage per ricercare la verità senza filtri

(Di martedì 19 ottobre 2021) Un’imponente parete viola alta sei metri eoltre 250 attraversa la Galleria 3 del, tra angoli e bruschi cambi di direzione si insinua negli spazi del museo progettato da Zaha Hadid. Theimprigiona la vista e disorienta lo sguardo: laa è stata ideata da Thomas, uno degli artisti più noti e importanti al mondo, per presentare Pixel-, serie di 121 opere realizzate tra il 2015 e il 2017. Alsono esposti, per la prima volta nella quasi totalità, 118 di questiprovenienti da 21 tra prestigiose collezioni private internazionali, istituzioni e gallerie. La mostra, a cura di Hou Hanru e Luigia Lonardelli, sarà aperta dal 20 ottobre 2021 al 6 marzo 2022. “Ho ...

Advertising

AnsaRomaLazio : In mostra al Maxxi la lunga Purple Line di Hirschhorn. Personale da 118 opere collage per 'rileggere' il mondo #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Maxxi lunga

Agenzia ANSA

...tutto il mondo - dice il ministro - È un altro passo del mondo della cultura italiano in una... Oltre al museo di Rivoli per esempio anche ildi Roma ha offerto collaborazione all'artista ...È un altro passo intrapreso dal mondo della cultura italiano in unapratica di vicinanza al ... come l'Accademia Albertina di Torino ed il Museo nazionale delle arti del XXI secolo -, ed ...“Ho sempre amato fare i collage - afferma Hirschhorn -. Amo mettere insieme cose che non dovrebbero stare insieme”. Immagini di corpi mutilati in zone di guerra e violente istantanee di stragi e confl ...Un’imponente parete viola alta 6 metri e lunga oltre 250 attraversa la Galleria 3 del Maxxi, tra angoli e bruschi cambi di direzione taglia gli spazi sinuosi del museo progettato da Zaha Hadid, imprig ...