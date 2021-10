Al matrimonio anche Bill Gates e l'ex moglie Melinda. Divorziati a maggio scorso dopo 34 anni di vita insieme (Di martedì 19 ottobre 2021) Invitata a Nozze? Copia le ospiti dei royal wedding guarda le foto Per una coppia che si scioglie in famiglia, ce n’è un’altra pronta a cominciare una vita insieme. Jennifer Gates, 25 anni, figlia di Bill Gates e di Melinda French, nel weekend ha sposato Nayel Nassar, 30 anni, campione di equitazione di origini egiziane. E se lei ha un cognome altisonante – suo padre è il fondatore di Microsoft – lui non è da meno: nato a Chicago e cresciuto in Kuwait, è figlio dei ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 ottobre 2021) Inta a Nozze? Copia le ospiti dei royal wedding guarda le foto Per una coppia che si scioglie in famiglia, ce n’è un’altra pronta a cominciare una. Jennifer, 25, figlia die diFrench, nel weekend ha sposato Nayel Nassar, 30, campione di equitazione di origini egiziane. E se lei ha un cognome altisonante – suo padre è il fondatore di Microsoft – lui non è da meno: nato a Chicago e cresciuto in Kuwait, è figlio dei ...

