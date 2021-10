Ajax-Borussia Dortmund, Champions League: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 19 ottobre 2021) Sfida al vertice alla Johan Crujiff Arena, dove l’Ajax ospita il Borussia Dortmund nel match valido per la terza giornata del Girone G di Champions League. Le due squadre sono in testa al raggruppamento a quota 6 punti, avendo vinto entrambe le partite contro Besiktas e Sporting. Il doppio incontro tra olandesi e tedeschi deciderà quindi, con ogni probabilità, chi si piazzerà al primo posto nel girone. Score tuttavia diverso per le due formazioni, coi lancieri che in sole due partite hanno siglato la bellezza di 7 gol, contro i 3 messi a segno dai gialloneri. Fase difensiva ottima per entrambe le formazioni, che sono state perforate fin qua una sola volta. Quest’ultimo dato è destinato però a cambiare già dalla gara odierna, con le due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Sfida al vertice alla Johan Crujiff Arena, dove l’ospita ilnel match valido per la terza giornata del Girone G di. Le due squadre sono in testa al raggruppamento a quota 6 punti, avendo vinto entrambe le partite contro Besiktas e Sporting. Il doppio incontro tra olandesi e tedeschi deciderà quindi, con ognità, chi si piazzerà al primo posto nel girone. Score tuttavia diverso per le due, coi lancieri che in sole due partite hanno siglato la bellezza di 7 gol, contro i 3 messi a segno dai gialloneri. Fase difensiva ottima per entrambe le, che sono state perforate fin qua una sola volta. Quest’ultimo dato è destinato però a cambiare già dalla gara odierna, con le due ...

