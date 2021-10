Aguero: “Se non vinciamo siamo quasi fuori. L’addio di Messi? Preferisco guardare avanti” (Di martedì 19 ottobre 2021) Sergio Aguero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Barcellona contro la Dinamo Kiev: “Non abbiamo altra scelta se non quella di vincere. Se non ci dovessimo riuscire siamo quasi fuori. Abbiamo fiducia e con l’aiuto del pubblico prenderemo i tre punti che ci servono”. SulL’addio di Messi: “È acqua passata. È stata una sorpresa per tutti ma Preferisco guardare avanti”. FOTO: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Sergioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Barcellona contro la Dinamo Kiev: “Non abbiamo altra scelta se non quella di vincere. Se non ci dovessimo riuscire. Abbiamo fiducia e con l’aiuto del pubblico prenderemo i tre punti che ci servono”. Suldi: “È acqua passata. È stata una sorpresa per tutti ma”. FOTO: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

