Agricoltura | da piattaforme digitali risorse e opportunità ma garanzia Banche pubbliche

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - La sostenibilità dei sistemi agroalimentari si rende sempre più necessaria considerando il ruolo centrale che svolgono nel raggiungimento degli obiettivi internazionali, primo fra tutti quello di provvedere al fabbisogno alimentare della popolazione mondiale che aumenterà di circa il 25% nei prossimi 30 anni, raggiungendo un totale di 10 miliardi di persone. E quindi, occorre limitare la produzione di emissioni nocive, rappresentando i sistemi agroalimentari circa un terzo della produzione mondiale di gas climalteranti. E' quanto emerge dal report “Moving towards sustainable agri-food systems: analysis and strategic scenarios”, svolto sotto il coordinamento di Think Tank, che raccoglie una prefazione di Cdp e tre paper sul tema centrale del "Finance in Common Summit": la sostenibilità nei sistemi agroalimentari che è in corso a Roma e ospitato da Cassa ...