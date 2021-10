Advertising

zazoomblog : Agricoltura da piattaforme digitali risorse e opportunità ma garanzia Banche pubbliche - #Agricoltura #piattaforme… - lifestyleblogit : Agricoltura, da piattaforme digitali risorse e opportunità ma garanzia Banche pubbliche - - italiaserait : Agricoltura, da piattaforme digitali risorse e opportunità ma garanzia Banche pubbliche - fisco24_info : Agricoltura, da piattaforme digitali risorse e opportunità ma garanzia Banche pubbliche: Per evitare distorsioni de… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura piattaforme

Adnkronos

... gli attori del sistema agricolo stanno implementando per efficientare i prodotti e, soprattutto, i processi dei sistemi agroalimentari, in questo contesto, anche i giganti delleglobali ...... un approccio che è esattamente il contrario delle monocolture protagoniste dell'... Dati e progetti mano nella mano La logica di svilupparedigitali sta dietro anche l'...Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Viene applicata anche alle piante la nuova piattaforma Pet per piccoli animali del Neuromed, dedicata alla ricerca ...Oltre 20 Banche Pubbliche di Sviluppo hanno annunciato oggi il lancio di una piattaforma volta a intensificare investimenti ecologici e più inclusivi in agricoltura e in attività di elaborazione, conf ...