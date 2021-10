Agente Bale | “Con Zidane ha avuto molte incomprensioni Il ritorno al Tottenham non è stato come ci si aspettava”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Jonathan Barnett,di Gareth, attraverso un’intervista rilasciata al Mirror ha parlato del suo assistito: “Ilaldiciamo che non èquello ideale che ci si. Con Mourinho dico solo che non avevano la stessa idea del calcio. Ad ogni modo è tornato al Real Madrid ed èsubito titolare. Negli ultimi anni èfrenato da infortuni e dacon. Sarebbe un sogno per lui poter partecipare ad una fase finale della Coppa del Mondo con il Galles”. FOTO: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

