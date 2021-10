Afragola | il nuovo sindaco è Pannone Giustino | “Ci inchiniamo alla democrazia”

Advertising

puntomagazine : Antonio Pannone nuovo Sindaco di Afragola - - mattinodinapoli : Ballottaggio ad Afragola, Pannone è il nuovo sindaco - LaBussolaTV : Antonio Pannone è il nuovo sindaco di Afragola: battuto Giustino nel ballottaggio. #afragola #AntonioPannone… - occhio_notizie : Afragola, Melito, Vico Equense e Volla alle urne per eleggere il nuovo sindaco #Elezionicomunali2021 #ballottaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Afragola nuovo

Il consiglio comunale di Antonio Pannoneha unsindaco. Antonio Pannone indosserà la fascia tricolore. La sua squadra siederà tra le fila della maggioranza. Per Fratelli d'Italia ...... che allo Stadio del Rugby di Cesena ha avuto la meglio per 22 - 14 sul Rugby Napoli, con ... allungando dial 35' con la meta di Manuzi (a bersaglio la trasformazione affidata a Giannuli)...Afragola, la composizione del consiglio comunale di Pannone. Ha conquistato la fascia tricolore lasciando Giustino in minoranza ...Ad Afragola, nella sfida tutta interna al centrodestra, il nuovo sindaco è Antonio Pannone (supportato da Fratelli d’Italia) che conquista il 51,3% dei voti e batte Gennaro Giustino (Forza Italia) che ...