AEK-Treviso oggi in tv: orario e diretta streaming basket Champions League 2021/2022 (Di martedì 19 ottobre 2021) L'orario e come vedere in diretta AEK-Nutribullet Treviso basket, sfida valida per il girone D della Champions League 2021/2022 di basket. Trasferta greca per la formazione veneta, alla ricerca di una scintilla per riprendersi dopo due sconfitte consecutive in campionato. All'esordio in Europa era però arrivata una vittoria, e ottenere altri due punti contro la formazione di Atene vorrebbe dire dare già un primo segnale importante alle altre avversarie. L'appuntamento con l'inizio della partita è fissato per le ore 18:30 di martedì 19 ottobre. La partita sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD e in streaming su Raiplay e sul canale YouTube della BCL al seguente link. In alternativa, Sportface vi ...

