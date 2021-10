Adele, il nuovo singolo “Easy on Me” è già da record (Di martedì 19 ottobre 2021) Adele – Credit SimonEmmettNEW YORK – A 6 anni dal suo ultimo album Adele è tornata in campo e il suo nuovo singolo “Easy on Me” ha polverizzato in 24 ore tutti i record su Spotify. La canzone, in cui la 33enne artista britannica parla del divorzio (tre anni fa) da Simon Konecki, fa parte dell’attesissimo album ’30’ che uscirà il 19 novembre. “30” raccoglie il testimone da “25” del 2015, che all’epoca batté tutti i record della prima settimana sul mercato a stelle e strisce con il video “Hello” diventato il più veloce a raggiungere il milione di visioni su YouTube. Single e album hanno ricevuto un altissimo trattamento mediatico: dopo la ‘cover story’ congiunta dedicata all’artista britannica da ‘Vogue Usa’ e ‘Vogue UK’, Adele sarà al centro di uno ... Leggi su lopinionista (Di martedì 19 ottobre 2021)– Credit SimonEmmettNEW YORK – A 6 anni dal suo ultimo albumè tornata in campo e il suoon Me” ha polverizzato in 24 ore tutti isu Spotify. La canzone, in cui la 33enne artista britannica parla del divorzio (tre anni fa) da Simon Konecki, fa parte dell’attesissimo album ’30’ che uscirà il 19 novembre. “30” raccoglie il testimone da “25” del 2015, che all’epoca batté tutti idella prima settimana sul mercato a stelle e strisce con il video “Hello” diventato il più veloce a raggiungere il milione di visioni su YouTube. Single e album hanno ricevuto un altissimo trattamento mediatico: dopo la ‘cover story’ congiunta dedicata all’artista britannica da ‘Vogue Usa’ e ‘Vogue UK’,sarà al centro di uno ...

