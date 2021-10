“Addio, direttore”. Lutto nel giornalismo e nella politica italiana, un infarto nella notte a 65 anni (Di martedì 19 ottobre 2021) Lutto nel mondo del giornalismo, è morto a 65 anni Luigi Amicone. Il giornalista e scrittore, fondatore del settimanale ‘Tempi’, è scomparso nella notte a Milano, stroncato da un infarto. Amicone, ex consigliere comunale, aveva compiuto 65 anni il 4 ottobre scorso. Tanti i messaggi di cordoglio: “Luigi Amicone – ha twittato Gad Lerner – è stato per me un avversario appassionato ma gentile con il quale ci siamo sempre voluti bene. Oggi lo piango insieme ai suoi familiari e alla sua comunità di fede”. Soccorso d’urgenza, trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, è morto dopo pochi minuti. Luigi Amicone fu tra i fondatori di Cl e poi del settimanale d’area Tempi, di cui era ancora direttore, ma soprattutto attivista di molte ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021)nel mondo del, è morto a 65Luigi Amicone. Il giornalista e scrittore, fondatore del settimanale ‘Tempi’, è scomparsoa Milano, stroncato da un. Amicone, ex consigliere comunale, aveva compiuto 65il 4 ottobre scorso. Tanti i messaggi di cordoglio: “Luigi Amicone – ha twittato Gad Lerner – è stato per me un avversario appassionato ma gentile con il quale ci siamo sempre voluti bene. Oggi lo piango insieme ai suoi familiari e alla sua comunità di fede”. Soccorso d’urgenza, trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, è morto dopo pochi minuti. Luigi Amicone fu tra i fondatori di Cl e poi del settimanale d’area Tempi, di cui era ancora, ma soprattutto attivista di molte ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio direttore Addio a Luigi Amicone, collega coraggioso, coerente e buono Esponente di Comunione e Liberazione, nel 1994 aveva fondato il settimanale Tempi di cui era ancora direttore. Proveniva dalla sinistra con una militanza adolescenziale in Avanguardia Operaia, per ...

L’addio a Fabrizio Pisaneschi, per 30 anni direttore di scena del San Carlo Corriere del Mezzogiorno Luigi Amicone morto d'infarto a 65 anni: la vita e la carriera Il mondo della politica e del giornalismo piange Luigi Amicone, direttore del settimanale Tempi, stroncato da un infarto nella notte. Aveva 65 anni. Amicone, ...

Addio a Luigi Amicone un collega coraggioso e buono Grave lutto nel mondo della politica e del giornalismo per la morte improvvisa di Luigi Amicone, colpito da un infarto nella notte seguita alla sonora sconfitta del centro destra, della cui area era i ...

