Addio a Franco Cerri | il grande jazzista ' in ammollo' per un celebre spot

Avvenire_Nei : Musica. Addio a Franco Cerri, fece la storia del jazz italiano - SkyTG24 : Addio a Franco Cerri, il chitarrista jazz aveva 95 anni - RedazioneLaNews : #Milano Morto Franco Cerri: addio al 'jazzista gentile made in Milano' - Fond_Milano : RT @culturamilano: Addio a Franco Cerri, #Milano e tutto il mondo della #musica e del #jazz piangono la scomparsa del chitarrista, tra i pi… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Addio a Franco Cerri, grande chitarrista jazz. I suoi concerti a Messina) è stato pubblicato su… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Franco

La popolarità enorme la conquistò per 13 anni filati con una pubblicità tv che lo etichettò come l'uomo in ammollo del detersivo Bio Presto, ma Cerri, morto ieri nella sua Milano a 95 anni, è stato soprattutto uno dei più grandi jazzisti italiani, un virtuoso della chitarra. Il talento del musicista ha trovato in Chet Baker, Dizzy ... Considerato uno dei più grandi jazzisti italiani, durante la sua carriera - iniziata militando in alcune orchestrine già durante gli anni della seconda guerra mondiale - aveva s ... Alla splendida età di 95 anni ieri ci ha lasciati Franco Cerri: uomo di grande stile, musicista tra i più amati e popolari in Italia. Una vera leggenda del jazz, celebrato e apprezzato in tutto il mon ...