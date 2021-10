Achille Lauro in “Anni da cane”: cerco sempre qualcosa di nuovo (Di martedì 19 ottobre 2021) "Anni da cane", presentato come evento speciale in Alice nella Città alla Festa del cinema di Roma, racconta la storia di una adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione, interpretata da Aurora Giovinazzo. La commedia young adult diretta da Fabio Mollo è il primo film Amazon Original italiano, e sarà il 22 ottobre su Prime Video. Nel cast figura Achille Lauro, che interpreta se stesso in una festa che si vede nel film, dove canta "Me ne frego" e "C'est la vie". Nel trailer di "Anni da cane" vengono anche svelati i primi 30" del suo nuovo brano "Io e Te", scritto e interpretato da lui per il film, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 22 ottobre.Lauro ha raccontato così questa avventura: "Sono molto riconoscente ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 ottobre 2021) "da", presentato come evento speciale in Alice nella Città alla Festa del cinema di Roma, racconta la storia di una adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione, interpretata da Aurora Giovinazzo. La commedia young adult diretta da Fabio Mollo è il primo film Amazon Original italiano, e sarà il 22 ottobre su Prime Video. Nel cast figura, che interpreta se stesso in una festa che si vede nel film, dove canta "Me ne frego" e "C'est la vie". Nel trailer di "da" vengono anche svelati i primi 30" del suobrano "Io e Te", scritto e interpretato da lui per il film, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 22 ottobre.ha raccontato così questa avventura: "Sono molto riconoscente ...

Advertising

SkyTG24 : Achille Lauro alla Festa del Cinema di Roma per Anni da cane. VIDEO - imaspookykid : RT @mezzavuota: Ma vogliamo dirlo che Achille Lauro ha sempre avuto ragione e Staffelli è il tonno più grande d’Italia oppure vogliamo cont… - MarcoPuggini : Achille Lauro - Io e Te | Puggini On Air - Assmokerings_ : RT @SkyTG24: Achille Lauro alla Festa del Cinema di Roma per Anni da cane. VIDEO - Assmokerings_ : RT @Diregiovani: Dimmi che sei stiloso senza dirmi che sei stiloso: inizia @AchilleIDOL. Guarda il video del red carpet di #AnniDaCane?? @P… -