Achille Lauro: il brano “Io e te” per il film Amazon Original “Anni da cane” (Di martedì 19 ottobre 2021) Achille Lauro PER Amazon Original: PROSSIMAMENTE SU PRIMA VIDEO IL film “Anni DA cane” CON UN CAMEO DELLA POP STAR E CON IL SUO brano “IO E TE” FUORI VENERDÌ 22 OTTOBRE SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI E IN RADIO A breve uscirà il film Amazon Original “Anni da cane” su Prime Video. Achille Lauro interpreta un cameo e scrive il brano “Io e te”. Sia il film che la canzone, usciranno il 22 ottobre. LEGGI ANCHE Amici 21, Francesca Bernabini: grande notizia per l’ex allievo Mirko Masia IO E TE, scritta e interpretata da Achille Lauro, esce venerdì 22 ottobre su tutte ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021)PER: PROSSIMAMENTE SU PRIMA VIDEO ILDA” CON UN CAMEO DELLA POP STAR E CON IL SUO“IO E TE” FUORI VENERDÌ 22 OTTOBRE SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI E IN RADIO A breve uscirà ilda” su Prime Video.interpreta un cameo e scrive il“Io e te”. Sia ilche la canzone, usciranno il 22 ottobre. LEGGI ANCHE Amici 21, Francesca Bernabini: grande notizia per l’ex allievo Mirko Masia IO E TE, scritta e interpretata da, esce venerdì 22 ottobre su tutte ...

Advertising

Agenzia_Dire : #AchilleLauro oggi ad #AliceNellaCittà ha preso parte alla presentazione del film #AnnidaCane, per cui ha scritto u… - Diregiovani : Oggi è il giorno di #AnniDaCane di Fabio Mollo. Ad accompagnare la storia @AchilleIDOL, che compare nel film anche… - fisco24_info : Achille Lauro, Io attore? Mi piacerebbe più la regia: E' in Anni da cane, 1/o film Amazon Original italiano - Aeris84 : Non lo definirei “il suo film” visto che Achille Lauro fa solo una piccola apparizione, ma sottoscrivo tutto il res… - RadioLatteMiele : @AchilleIDOL non smette mai di sorprenderci ?? #achillelauro #annidacane #mostradelcinemadiroma #radiolattemiele… -