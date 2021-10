Achille Lauro | esce il nuovo brano “Io e te”

(Di martedì 19 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Io e te”, scritto e interpretato davenerdì 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Ilaccompagna il lancio di Anni da Cane, un film di Fabio Mollo, prodotto da Notorious Pictures, disponibile dal 22 ottobre in esclusiva su Amazon Prime Video, che vedenon solo penna e voce di “Io e te” ma anche interprete in un cameo.(ITALPRESS).

... per proseguire con Sabrina Impacciatore, Valerio Mastandrea e perfino, che nel film ha un cameo speciale. "Fare questo film è stato un triplo salto mortale - racconta il regista - . La ...è sicuramente uno dei cantanti più amati del momento, ma sapete che lavoro fanno i suoi genitori? da non credere, vediamo insieme di cosa si tratta.è diventato uno dei ...MILANO (ITALPRESS) - "Io e te", scritto e interpretato da Achille Lauro, esce venerdì 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano ac ...Più che essere attore ("Non è facile calarsi in un mondo non tuo, che sia un canzone o un ruolo"), sembra la regia la strada nel cinema al quale è più interessato Achille Lauro: "ho già lavorato alla ...