Acciaio made in Italy, si può fare. Parola di Giorgetti (Di martedì 19 ottobre 2021) Non sempre straniero è bello. Anzi, nel caso dell’Acciaio spesso è sinonimo di problemi. Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico ha marcato ancora una volta la linea, ribadendo un pensiero: troppe volte chi è venuto a investire in Italia non si è dimostrato capace di comprendere i meccanismi dell’industria nazionale. E allora è lo Stato italiano a doversi fare avanti. Il caso dell’Ilva lo dimostra fin troppo bene. Azionisti in rotta di collisione con le istituzioni locali e centrali e che alla fine cedono il passo, allo Stato. La nazionalizzazione dell’impianto siderurgico più grande d’Europa, ad opera di Invitalia (100% Mef), è il risultato di tutto questo. L’Italia post pandemica deve poter però continuare a contare sulla produzione di Acciaio, pubblico o privato che sia. E Giorgetti, ... Leggi su formiche (Di martedì 19 ottobre 2021) Non sempre straniero è bello. Anzi, nel caso dell’spesso è sinonimo di problemi. Giancarlo, ministro dello Sviluppo Economico ha marcato ancora una volta la linea, ribadendo un pensiero: troppe volte chi è venuto a investire in Italia non si è dimostrato capace di comprendere i meccanismi dell’industria nazionale. E allora è lo Stato italiano a doversiavanti. Il caso dell’Ilva lo dimostra fin troppo bene. Azionisti in rotta di collisione con le istituzioni locali e centrali e che alla fine cedono il passo, allo Stato. La nazionalizzazione dell’impianto siderurgico più grande d’Europa, ad opera di Invitalia (100% Mef), è il risultato di tutto questo. L’Italia post pandemica deve poter però continuare a contare sulla produzione di, pubblico o privato che sia. E, ...

