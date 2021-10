"Abbiamo combattuto il Terzo Reich". Ora la Polonia sfida l'Ue (Di martedì 19 ottobre 2021) Duro confronto all'assemblea plenaria del Parlamento europeo. Il premier polacco Morawiecki: "Vogliamo restare nell'Ue ma no a superstato europeo". Ursula von der Leyen: "È la prima volta che uno stato ritiene i trattati Ue incompatibili con la costituzione nazionale". Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 ottobre 2021) Duro confronto all'assemblea plenaria del Parlamento europeo. Il premier polacco Morawiecki: "Vogliamo restare nell'Ue ma no a superstato europeo". Ursula von der Leyen: "È la prima volta che uno stato ritiene i trattati Ue incompatibili con la costituzione nazionale".

