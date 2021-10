A un metro da te: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 19 ottobre 2021) A un metro da te: trama, cast e streaming del film Questa sera, 19 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda A un metro da te, film del 2019 diretto da Justin Baldoni con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory e Elena Satine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Stella ha una malattia genetica, la fibrosi cistica, che la costringe a lunghi periodi di degenza ospedaliera, nella speranza di un trapianto di polmoni. Stella ha anche molto coraggio e un passato che la obbliga a restare aggrappata alla vita, curandosi con estrema diligenza e aggiornando il suo vlog perché altri possano seguire il suo esempio. Will, invece, è nuovo nel reparto ospedaliero, la sua forma di fibrosi cistica è grave e lui non trova un motivo per illudersi di poter vivere. Almeno ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 19 ottobre 2021) A unda te: trama, cast e streaming delQuesta sera, 19 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda A unda te,del 2019 diretto da Justin Baldoni con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory e Elena Satine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Stella ha una malattia genetica, la fibrosi cistica, che la costringe a lunghi periodi di degenza ospedaliera, nella speranza di un trapianto di polmoni. Stella ha anche molto coraggio e un passato che la obbliga a restare aggrappata alla vita, curandosi con estrema diligenza e aggiornando il suo vlog perché altri possano seguire il suo esempio. Will, invece, è nuovo nel reparto ospedaliero, la sua forma di fibrosi cistica è grave e lui non trova un motivo per illudersi di poter vivere. Almeno ...

