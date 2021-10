A Roma si celebra la Concattedrale, Melucci: «Simbolo della rinascita di Taranto» (Di martedì 19 ottobre 2021) La presentazione a Roma del volume “Gio Ponti e la Concattedrale di Taranto – Genesi di un’architettura: dall’idea originaria alla forma finita”, nella sala Spadolini al Collegio Romano, sede del Ministero della Cultura, ha celebrato un’opera architettonica che per Taranto è un autentico Simbolo.Il sindaco Rinaldo Melucci, presente nella Capitale per portare il saluto della comunità cittadina, ne ha sottolineato proprio questo valore, individuando nella Concattedrale stessa, ma anche nella rivalutazione storica e culturale che la sta coinvolgendo, elementi tangibili del percorso di rinascita imboccato dalla città.«La Concattedrale appartiene profondamente a ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 19 ottobre 2021) La presentazione adel volume “Gio Ponti e ladi– Genesi di un’architettura: dall’idea originaria alla forma finita”, nella sala Spadolini al Collegiono, sede del MinisteroCultura, hato un’opera architettonica che perè un autentico.Il sindaco Rinaldo, presente nella Capitale per portare il salutocomunità cittadina, ne ha sottolineato proprio questo valore, individuando nellastessa, ma anche nella rivalutazione storica e culturale che la sta coinvolgendo, elementi tangibili del percorso diimboccato dalla città.«Laappartiene profondamente a ...

