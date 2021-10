A Palazzo Madama sospesa per 10 giorni la No Green Pass Granato. La senatrice di Alternativa C’è si è rifiutata di mostrare il certificato

Advertising

La conferenza dei capigruppo del Senato ha stabilito che mercoledì 27 ottobre la legge contro i crimini d'odio riprenderà. La senatrice no-pass, Laura Granato, è entrata a Palazzo Madama, sede del Senato, rifiutando di mostrare il proprio Green pass. La Commissione Affari costituzionali del Senato ha sospeso i propri lavori per la presenza in aula della senatrice.

La senatrice no Green pass Laura Granato è entrata a, la sede del Senato, rifiutando di mostrare il proprio Green pass. La Granato, dopo essere entrata ha tranquillamente preso parte alla seduta della Commissione Affari costituzionali che ...Calendarizzata per mercoledì della prossima settimana - 27 ottobre - la discussione nell'Aula didel ddl Zan . Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo al Senato. Dopo la "prosecuzione e conclusione della discussione generale sul disegno di legge, ci saranno i due voti sul non ...Laura Granato, non ha mostrato il Green Pass per entrare a palazzo Madama, il consiglio di presidenza impone la regola che non si entra senza certificato. La senatrice non ha voluto esibire il Green ...Lavori sospesi alla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama dopo che la senatrice di Alternativa C'è, Bianca Laura Granato, è entrata ...