A «Madchester» l’altra faccia del brit pop

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) I Charlatans sono per la «» degli anni Novanta ciò che Monet era stato per Le Havre nel secolo precedente. Con sei album in un solo decennio, sono loro — ancor più dei capostipiti Happy Monday e Stone Roses — a immortalare impressionisticamente un’atmosfera tanto urbana quanto internazionale. Trent’anni di carriera, tredici album in totale, una ventina di singoli, successi e tragedie (ben due membri fondatori, Rob Collins e Jon Brookes, hanno trovato la morte in giovane età). A Head … Continua L'articolo proviene da il manifesto.