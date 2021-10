A Invitalia il 60 per cento della compagnia che rileverà gli asset dell’ex Ilva di Taranto Lo comunica il ministro dello Sviluppo economico in audizione alla Camera (Di martedì 19 ottobre 2021) A maggio dell’anno prossimo Invitalia arriverà a possedere il 60 per cento delle quote della compagnia che acquisirà gli asset dell’ex Ilva di Taranto alla scadenza del contratto di affitto. A darne notizia è il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un’audizione in commissione Attività produttive della Camera dei deputati. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti oggi «detiene il 38 per cento del capitale di Acciaieria d’Italia Spa- afferma l’esponente del governo Draghi-. Gli investimenti stimati variano da 900 milioni a 1.500 milioni di euro. La copertura ... Leggi su noinotizie (Di martedì 19 ottobre 2021) A maggio dell’anno prossimoarriverà a possedere il 60 perdelle quoteche acquisirà glidiscadenza del contratto di affitto. A darne notizia è il, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un’in commissione Attività produttivedei deputati. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti oggi «detiene il 38 perdel capitale di Acciaieria d’Italia Spa- afferma l’esponente del governo Draghi-. Gli investimenti stimati variano da 900 milioni a 1.500 milioni di euro. La copertura ...

Advertising

PaoloBricco : RT @palmiottid: Ex Ilva, stop temporaneo a Taranto per tre altiforni e una acciaieria @sole24ore - lucabattis : Indagato per peculato e abuso d'ufficio #arcuri, in @Invitalia tutto a posto ? - HunnypayTM : @GaranziaG @GiovaniFvg @garanziagiovda @AbruzzoLavoro @CLVeneto @G_GiovaniVeneto @ANPALgov @ANPALServizi @MinLavoro… - palmiottid : Ex Ilva, stop temporaneo a Taranto per tre altiforni e una acciaieria @sole24ore - InfgioUdine : RT @GaranziaG: #GaranziaGiovani: il programma europeo per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del #lavoro. ?? -