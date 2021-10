500 in corteo per Whirlpool ed Elica verso il ministero: «Noi non molliamo» (Di martedì 19 ottobre 2021) Circa 500 lavoratori di Whirlpool ed Elica hanno raggiunto il ministero dello Sviluppo Economico in corteo dalla Stazione Termini. « Napoli e Ancona uniti nella lotta, Non molleremo mai,»... Leggi su ilmattino (Di martedì 19 ottobre 2021) Circa 500 lavoratori di Whirlpool edhanno raggiunto ildello Sviluppo Economico indalla Stazione Termini. « Napoli e Ancona uniti nella lotta, Non molleremo mai,»...

Advertising

SkyTG24 : Roma, 500 in corteo per Whirlpool ed Elica verso Mise: 'Non molliamo' - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Roma, 500 in corteo per Whirlpool ed Elica verso Mise: 'Non molliamo' - statodelsud : Roma, 500 in corteo per Whirlpool ed Elica verso Mise: “Non molliamo” - Pino__Merola : Roma, 500 in corteo per Whirlpool ed Elica verso Mise: “Non molliamo” - mattinodinapoli : 500 in corteo per Whirlpool ed Elica verso il ministero: «Noi non molliamo» -