32enne ferito durante movida a Vibo, fermato presunto autore (Di martedì 19 ottobre 2021) I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno sottoposto a fermo il presunto autore del tentato omicidio di Domenico Catania, il 32enne ferito con un colpo di pistola al torace nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) I carabinieri del Comando provinciale diValentia hanno sottoposto a fermo ildel tentato omicidio di Domenico Catania, ilcon un colpo di pistola al torace nella ...

Advertising

TelemiaLaTv : AGGUATO A VIBO NELLA NOTTE, FERITO 32ENNE: È GRAVE - Ema_bon_m : A #vibo si spara ancora nel grande boato dell’indifferenza dei cittadini che ormai si ritrovano rassegnati da una n… - lametino : Agguato in pieno centro a Vibo, ferito 32enne imputato in `Rinascita Scott` - - calabrianewsit : Vibo, sparatoria in piazza, 32enne gravemente ferito - - retewebitalia : Vibo. Sparatoria nella notte, 32enne ferito a colpi d’arma da fuoco - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie… -

Ultime Notizie dalla rete : 32enne ferito 32enne ferito durante movida a Vibo, fermato presunto autore I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno sottoposto a fermo il presunto autore del tentato omicidio di Domenico Catania, il 32enne ferito con un colpo di pistola al torace nella notte tra sabato e domenica scorsi a Vibo Valentia. Si tratta di Francesco Barbieri, di 20 anni, di Pannaconi - frazione del comune di Cessaniti - ...

Agguato a Vibo Valentia: un arresto per il tentato omicidio di un 32enne Un fermo per tentato omicidio a Vibo Valentia, ferito alla spalla il 32enne Domenico Catania I Carabinieri hanno eseguito un fermo per il tentato omicidio avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Vibo Valentia : un colpo di pistola ha ...

32enne ferito durante movida a Vibo, fermato presunto autore Agenzia ANSA Tentato omicidio a Vibo, le immagini shock della rissa (VIDEO) Dopo lo sparo diversi automobilisti fanno lo slalom per evitare il corpo del ferito riverso a terra ma non danno l'allarme ...

32enne ferito durante movida a Vibo, fermato presunto autore I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno sottoposto a fermo il presunto autore del tentato omicidio di Domenico Catania, il 32enne ferito con un colpo di pistola al torace nella no ...

I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno sottoposto a fermo il presunto autore del tentato omicidio di Domenico Catania, ilcon un colpo di pistola al torace nella notte tra sabato e domenica scorsi a Vibo Valentia. Si tratta di Francesco Barbieri, di 20 anni, di Pannaconi - frazione del comune di Cessaniti - ...Un fermo per tentato omicidio a Vibo Valentia,alla spalla ilDomenico Catania I Carabinieri hanno eseguito un fermo per il tentato omicidio avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Vibo Valentia : un colpo di pistola ha ...Dopo lo sparo diversi automobilisti fanno lo slalom per evitare il corpo del ferito riverso a terra ma non danno l'allarme ...I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno sottoposto a fermo il presunto autore del tentato omicidio di Domenico Catania, il 32enne ferito con un colpo di pistola al torace nella no ...