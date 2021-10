30 Decorazioni fai da te con le bucce di arance e non solo (Di martedì 19 ottobre 2021) Vi diamo 30 Decorazioni per il Natale da realizzare con le bucce di arancia e dei mandarini. Delle idee davvero sorprendenti per la casa. 1 – 5 Dei decori unici e sorprendenti A proposito di decori, le bucce di arancia e di mandarino si presentano in maniera perfetta per addobbare la casa al Natale. Sono dei veri e propri capolavori. Fonte 6. Come fare le stelle con la buccia Qui di seguito vi diamo un piccolo tutorial su come fare le stelline con la buccia. Non ci vuole molto tempo e vi occorrerà solo una semplice formina. Fonte 7 Ghirlanda con pigne, agrifoglio e bucce di mandarino Se pensiamo al Natale, ci vengono in mente determinati tipi di decori, come le pigne, le bucce di mandarino, ma anche la cannella e l’agrifoglio. Questa è splendida. Fonte 8. Alberello con le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 19 ottobre 2021) Vi diamo 30per il Natale da realizzare con ledi arancia e dei mandarini. Delle idee davvero sorprendenti per la casa. 1 – 5 Dei decori unici e sorprendenti A proposito di decori, ledi arancia e di mandarino si presentano in maniera perfetta per addobbare la casa al Natale. Sono dei veri e propri capolavori. Fonte 6. Come fare le stelle con la buccia Qui di seguito vi diamo un piccolo tutorial su come fare le stelline con la buccia. Non ci vuole molto tempo e vi occorreràuna semplice formina. Fonte 7 Ghirlanda con pigne, agrifoglio edi mandarino Se pensiamo al Natale, ci vengono in mente determinati tipi di decori, come le pigne, ledi mandarino, ma anche la cannella e l’agrifoglio. Questa è splendida. Fonte 8. Alberello con le ...

