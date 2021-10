Zucchero: il primo disco di cover con brani di Genesis e Coldplay (Di lunedì 18 ottobre 2021) discover è il titolo del nuovo album di Zucchero, in uscita il 19 Novembre. Si tratta di una prima volta, il primo album dedicato esclusivamente a cover. Non semplici rifacimenti ma vere e proprie reinterpretazioni di canzoni italiane ed internazionali. discover è il primo album di cover della carriera di Zucchero, che per l'occasione ha spogliato e rivestito nel suo stile iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale. Ad anticipare l'uscita dell'album sarà il singolo "Follow you follow me", una rilettura di uno dei singoli di maggior successo dei Genesis, tratto dall'album And there were three.. discoVER tiene insieme le due anime musicali di Zucchero: la miglior tradizione melodica ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 ottobre 2021)ver è il titolo del nuovo album di, in uscita il 19 Novembre. Si tratta di una prima volta, ilalbum dedicato esclusivamente a. Non semplici rifacimenti ma vere e proprie reinterpretazioni di canzoni italiane ed internazionali.ver è ilalbum didella carriera di, che per l'occasione ha spogliato e rivestito nel suo stile iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale. Ad anticipare l'uscita dell'album sarà il singolo "Follow you follow me", una rilettura di uno dei singoli di maggior successo dei, tratto dall'album And there were three..VER tiene insieme le due anime musicali di: la miglior tradizione melodica ...

