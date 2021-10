Zerocalcare: il trailer e il poster della serie Netflix Strappare lungo i bordi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il poster e trailer di Strappare lungo i bordi, serie targata Netflix firmata da Zerocalcare che viene presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2021. Netflix presenta, alla Festa del Cinema di Roma 2021, Strappare lungo i bordi, la serie italiana di animazione scritta e diretta da Zerocalcare, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech. In questa occasione lancia anche il trailer e locandina ufficiali della serie, che sarà disponibile su Netflix da mercoledì 17 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Prodotta da Movimenti Production in ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilditargatafirmata dache viene presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2021.presenta, alla Festa del Cinema di Roma 2021,, laitaliana di animazione scritta e diretta da, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech. In questa occasione lancia anche ile locandina ufficiali, che sarà disponibile suda mercoledì 17 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Prodotta da Movimenti Production in ...

