Zenit Juventus: scelto l'arbitro per il match di Champions League (Di lunedì 18 ottobre 2021) Zenit Juventus: designato l'arbitro del match di Champions League, valido per la terza giornata della fase a gironi Sarà il fischietto dello svizzero Sandro Schärer a dirigere il match tra Zenit e Juventus, valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Stephane De Almeida e Bekim Zogaj. Al VAR il tedesco Bastian Dankert, con Fedayi San all'AVAR. Il quarto uomo dell'incontro della Gazprom Arena di San Pietroburgo sarà Alain Bieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

