Zenit-Juventus | scelta la squadra arbitrale per la terza giornata di Champions League

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Mercoledì 20 Ottobre alle 21:00 prenderà avvio lapartita dei gironi didella. La Vecchia Signora per ora si trova a punteggio pieno, dopo le vittorie contro Malmö e Chelsea, e tra due giorni punterà a finire il girone di andata mantenendo questo trend. La partita non sarà semplice contro un avversario ostico come lonella lontana San Pietroburgo, ma i bianconeri affronteranno il match con l’entusiasmo di chi viene da 5 vittorie consecutive. Ad arbitrare il match ci sarà un arbitro alla sua quarta esperienza da direttore di gara in, cioè lo svizzero Sandro Schärer. A coadiuvare il giovane arbitro, la UEFA ha deciso di chiamare come assistenti Stephane De Almeida e Bekim Zogaj, insieme a Bastian Dankert per il VAR, ...