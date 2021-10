Zenit Juventus (probabili formazioni e Tv) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Terza gara del Girone H della UEFA Champions League 21/22. I bianconeri volano in Russia per affrontare lo Zenit San Pietroburgo, mina vagante del raggruppamento. Una vittoria della Vecchia Signora significherebbe avere un piede e mezzo agli ottavi. Zenit Juventus si giocherà mercoledì 20 ottobre alle ore 21.00 presso la splendida Gazprom Arena di San Pietroburgo. Lo stadio accoglierà anche la finale di questa edizione della UEFA Champions League 21/22. Come arrivano le squadre? I padroni di casa stanno vivendo un periodo sottotono. I campioni di Russia in carica sono primi in classifica, ma hanno subito due sconfitte consecutive contro il Soci (secondo in campionato) e contro l’Arsenal Tula nell’ultimo impegno. Guai a sottovalutare i blu-bianco-azzurri: si tratta comunque di una squadra che dispone di valore tecnico. Poi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 ottobre 2021) Terza gara del Girone H della UEFA Champions League 21/22. I bianconeri volano in Russia per affrontare loSan Pietroburgo, mina vagante del raggruppamento. Una vittoria della Vecchia Signora significherebbe avere un piede e mezzo agli ottavi.si giocherà mercoledì 20 ottobre alle ore 21.00 presso la splendida Gazprom Arena di San Pietroburgo. Lo stadio accoglierà anche la finale di questa edizione della UEFA Champions League 21/22. Come arrivano le squadre? I padroni di casa stanno vivendo un periodo sottotono. I campioni di Russia in carica sono primi in classifica, ma hanno subito due sconfitte consecutive contro il Soci (secondo in campionato) e contro l’Arsenal Tula nell’ultimo impegno. Guai a sottovalutare i blu-bianco-azzurri: si tratta comunque di una squadra che dispone di valore tecnico. Poi ...

