XXII^ edizione della Vendemmia agli Scavi di Pompei: vigne aperte per i visitatori il 20 Ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPompei (Na) – Un itinerario tra i vigneti degli Scavi in occasione della Vendemmia autunnale, di cui il 20 Ottobre si celebra la ventiduesima edizione nell’area archeologica di Pompei. Per l’occasione i visitatori degli Scavi potranno assistere al tradizionale taglio delle uve, coltivate nei vigneti delle antiche domus, dalle quali viene prodotto il vino Villa dei Misteri. Accedendo dall’ingresso di Piazza Anfiteatro sarà possibile visitare il vigneto del Foro Boario (9,00-13,00) con la sua cella vinaria, il vigneto e la casa della Nave Europa e quello della casa del Triclinio all’aperto. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Un itinerario tra iti degliin occasioneautunnale, di cui il 20si celebra la ventiduesimanell’area archeologica di. Per l’occasione ideglipotranno assistere al tradizionale to delle uve, coltivate neiti delle antiche domus, dalle quali viene prodotto il vino Villa dei Misteri. Accedendo dall’ingresso di Piazza Anfiteatro sarà possibile visitare ilto del Foro Boario (9,00-13,00) con la sua cella vinaria, ilto e la casaNave Europa e quellocasa del Triclinio all’aperto. ...

Pompei, agli scavi XXII edizione della Vendemmia: il 20/10 vigne aperte per visitatori AgCult XXII edizione della vendemmia autunnale agli Scavi di Pompei Un itinerario tra i vigneti degli scavi in occasione della vendemmia autunnale: il 20 ottobre, la XXII edizione, nell'area archeologica di #Pompei.

