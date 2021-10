X Municipio al ballottaggio, crolla l’affluenza: ha votato solo il 37,69% dei cittadini (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ostia – Chiuse le urne del Municipio X di Roma, tornato al voto il 17 e il 18 ottobre per il ballottaggio delle elezioni amministrative 2021 (leggi qui). Confermato il netto calo dell’affluenza già registrato nella giornata di domenica (leggi qui): nel X Municipio ha votato, infatti, appena il 37,69% degli aventi diritto, contro il 46,78% del primo turno (leggi qui). E’ la seconda percentuale più bassa di Roma dopo quella registrata nel VI, fermo al 32,45%. I cittadini sono stati chiamati ad eleggere, oltre al sindaco della città, anche il presidente del Municipio, e quindi a scegliere fra Mario Falconi – il candidato del centrosinistra – e Monica Picca, sostenuta dalla coalizione di centrodestra. Al primo turno, quest’ultima aveva incassato il 39.11% dei voti, mentre ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ostia – Chiuse le urne delX di Roma, tornato al voto il 17 e il 18 ottobre per ildelle elezioni amministrative 2021 (leggi qui). Confermato il netto calo delgià registrato nella giornata di domenica (leggi qui): nel Xha, infatti, appena il 37,69% degli aventi diritto, contro il 46,78% del primo turno (leggi qui). E’ la seconda percentuale più bassa di Roma dopo quella registrata nel VI, fermo al 32,45%. Isono stati chiamati ad eleggere, oltre al sindaco della città, anche il presidente del, e quindi a scegliere fra Mario Falconi – il candidato del centrosinistra – e Monica Picca, sostenuta dalla coalizione di centrodestra. Al primo turno, quest’ultima aveva incassato il 39.11% dei voti, mentre ...

