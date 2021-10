WTA Mosca 2021 | Tomljanovic e Kalinina avanti dopo la prima giornata

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Si sono conclusi i cinque incontri di primo turno odierni del WTA 500 di, partito oggi e con un occhio rivolto alle Finals di Guadalajara. Per oggi, ad ogni modo, nessun ragionamento su quel fronte, dal momento che si è cominciato con incontri senza teste di serie coinvolte. Tre le russe impegnate, ma solo una vincente: Anna Kalinskaya, vittoriosa sull’ucraina Dayana Yastremska per 7-6(4) 6-4; se la vedrà con la greca Maria Sakkari, numero 3 del seeding, al secondo turno. Nel match più interessante (a livello teorico) della, nulla da fare per Liudmila Samsonova, che lotta un’ora e mezza, ma cede per 6-2 6-4 all’australiana Ajla, che dovrà ora vedersela con la numero 2 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka. Ancora in casa Russia, non rispetta le attese Daria Kasatkina, che deve cedere a una ben più che ...

PROGRAMMA ATP E2021 (MARTEDI 19 OTTOBRE) CENTER COURT dalle ore 10.00 - (WC) Safiullin vs Mannarino a seguire - (5) Bublik vs (Q) Marchenko a seguire - Alexandrova vs (5) Jabeur a seguire ...... la bielorussa Aryna Sabalenka ( "best" confermato per lei) - al rientro questa settimana adopo essere stata costretta a saltare il1000 di Indian Wells perché positiva al Covid 19 - , con ...Il programma e l'ordine di gioco dell'Atp e Wta di Mosca 2021, evento 250 per il maschile e 500 per il femminile. In campo Ons Jabeur e Simona Halep ...Diverse variazioni importanti nella top ten del ranking femminile pubblicato stamane dalla WTA. In testa c'èsempre Ashleigh Barty , al comando per ...