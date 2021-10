Will Smith: il ritorno alla "miglior forma fisica" procede spedito (VIDEO) (Di lunedì 18 ottobre 2021) In primavera, Will Smith aveva parlato del suo ritorno alla 'miglior forma fisica possibile'; l'attore ha dato ai suoi fan qualche aggiornamento sulle sue condizioni. Il ritorno di Will Smith alla sua miglior forma fisica possibile sta andando avanti speditamente. Tramite un divertente VIDEO postato sul suo profilo Instagram, il protagonista di Io sono leggenda ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni. Will Smith ha caricato sul suo profilo Instagram un VIDEO molto divertente che mostra il suo personal trainer sgridarlo perché la "domenica non è un giorno in cui ci si ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) In primavera,aveva parlato del suopossibile'; l'attore ha dato ai suoi fan qualche aggiornamento sulle sue condizioni. Ildisuapossibile sta andando avanti speditamente. Tramite un divertentepostato sul suo profilo Instagram, il protagonista di Io sono leggenda ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni.ha caricato sul suo profilo Instagram unmolto divertente che mostra il suo personal trainer sgridarlo perché la "domenica non è un giorno in cui ci si ...

