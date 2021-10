Weekend di emozioni a Misano per Simoncelli e Gresini (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sarà un Weekend dalle forti emozioni, quello che gli appassionati potranno vivere a Misano dal 22 al 24 ottobre, quando il Motomondiale tornerà in Riviera per il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Gara che si disputerà sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, a dieci anni esatti dalla sua scomparsa. Un commovente intreccio di date e ricorrenze che vedrà il proprio culmine sabato 23, giorno del triste anniversario della morte del Sic. Dopo le Qualifiche, si terrà una cerimonia presso la curva Quercia, dove verrà piantata un’omonima pianta in ricordo del pilota romagnolo. Un po’ come accaduto a Sepang, in Malesia, dove una palma fu innestata nelle vicinanze della curva dove Marco perse la vita nel 2011. Non sarà l’unico momento toccante del fine settimana: sempre sabato, Luca Gresini ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sarà undalle forti, quello che gli appassionati potranno vivere adal 22 al 24 ottobre, quando il Motomondiale tornerà in Riviera per il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Gara che si disputerà sul circuito intitolato a Marco, a dieci anni esatti dalla sua scomparsa. Un commovente intreccio di date e ricorrenze che vedrà il proprio culmine sabato 23, giorno del triste anniversario della morte del Sic. Dopo le Qualifiche, si terrà una cerimonia presso la curva Quercia, dove verrà piantata un’omonima pianta in ricordo del pilota romagnolo. Un po’ come accaduto a Sepang, in Malesia, dove una palma fu innestata nelle vicinanze della curva dove Marco perse la vita nel 2011. Non sarà l’unico momento toccante del fine settimana: sempre sabato, Luca...

