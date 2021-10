Wanda Nara shock: “Hai rovinato un’altra famiglia per essere tro**”. E cancella le foto con Icardi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Wanda Nara sgancia la “bomba” e sembra aver rotto con il marito Mauro Icardi. La moglie e agente dell’attaccante argentino del PSG infatti ha pubblicato (e poi eliminato) una Instagram Story che non lascia spazio a dubbi: “Hai rovinato un’altra famiglia per essere tro**”. Parole inequivocabili quelle di Wanda, che ha anche eliminato dal suo profilo tutte le foto che la ritraevano insieme a Icardi. Se la storia Instagram è stata subito rimossa, questo altro indizio sembra lasciare davvero pochi dubbi sulla crisi della coppia. La storia, dopo qualche minuto, è stata nuovamente rimessa e dall’Argentina arriva la conferma: “Mi sono separata“, si legge in uno screenshot in cui Wanda ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021)sgancia la “bomba” e sembra aver rotto con il marito Mauro. La moglie e agente dell’attaccante argentino del PSG infatti ha pubblicato (e poi eliminato) una Instagram Story che non lascia spazio a dubbi: “Haiper”. Parole inequivocabili quelle di, che ha anche eliminato dal suo profilo tutte leche la ritraevano insieme a. Se la storia Instagram è stata subito rimossa, questo altro indizio sembra lasciare davvero pochi dubbi sulla crisi della coppia. La storia, dopo qualche minuto, è stata nuovamente rimessa e dall’Argentina arriva la conferma: “Mi sono separata“, si legge in uno screenshot in cui...

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - peppe844 : RT @Gazzetta_it: Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - peppe844 : RT @manidaneonato: de paul ha tradito la moglie con la stessa ragazza con cui icardi ha tradito wanda nara, cinema altissimo in sti giorni - saracodice : RT @yleniaindenial1: semplicemente nutrendomi del cinema regalato da Wanda Nara e Mauro Icardi -