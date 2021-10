Wanda Nara perdona Mauro Icardi? La verità (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mauro Icardi si è pentito, ha capito di avere sbagliato e ha chiesto scusa. Lo ha fatto tornando nella sua Milano, nella loro casa dove Wanda Nara si era rifugiata con i suoi figli. Una volta uno di fronte all’altro le ha chiesto scusa, ha chiesto di perdonarlo. Pace fatta? Sembrerebbe proprio di sì almeno da quanto pubblicato sui social del calciatore del Psg. La quiete dopo la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 18 ottobre 2021)si è pentito, ha capito di avere sbagliato e ha chiesto scusa. Lo ha fatto tornando nella sua Milano, nella loro casa dovesi era rifugiata con i suoi figli. Una volta uno di fronte all’altro le ha chiesto scusa, ha chiesto dirlo. Pace fatta? Sembrerebbe proprio di sì almeno da quanto pubblicato sui social del calciatore del Psg. La quiete dopo la Articolo completo: dal blog SoloDonna

