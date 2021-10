Wanda Nara Icardi, frecciatina di Maxi Lopez: «Il karma esiste» – FOTO (Di lunedì 18 ottobre 2021) Caso Wanda Nara Icardi, Maxi Lopez lancia la frecciatina sui social all’indirizzo dell’ex moglie e dell’ex compagno Anche Maxi Lopez ha commentato la presunta rottura tra l’ex moglie Wanda Nara e Mauro Icardi. L’ex attaccante argentino, tramite i propri canali social, ha lanciato la frecciatina, chiedendo ironicamente ai propri follower se il karma esiste. Le risposte? Due, anzi, una sola: si. Significativa anche la frase “chi la fa l’aspetti”, segno di come Lopez non sia esattamente triste dei risvolti negativi della vicenda che vede coinvolti i due “traditori”. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Casolancia lasui social all’indirizzo dell’ex moglie e dell’ex compagno Ancheha commentato la presunta rottura tra l’ex mogliee Mauro. L’ex attaccante argentino, tramite i propri canali social, ha lanciato la, chiedendo ironicamente ai propri follower se il. Le risposte? Due, anzi, una sola: si. Significativa anche la frase “chi la fa l’aspetti”, segno di comenon sia esattamente triste dei risvolti negativi della vicenda che vede coinvolti i due “traditori”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

