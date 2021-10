Wanda Nara-Icardi, dall’Argentina: lei avrebbe assunto un investigatore privato per seguire il marito (Di lunedì 18 ottobre 2021) Evoluzioni sulla vicenda Wanda Nara-Mauro Icardi. Il programma tv argentino “Los Angeles de la manana”, noto anche come LAM, riporta che l’attrice China Suarez avrebbe scritto per messaggio all’attaccante argentino del PSG di “incontrarsi in un posto dove nessuno lo conosceva, in discoteca”. E che Wanda Nara, pur di scoprire i movimenti del marito, avrebbe assunto un investigatore privato e gli avrebbe hackerato il cellulare. Da questa mattina è noto che Icardi ha abbandonato l’allenamento del Paris Saint Germain per recarsi a Milano e discutere con la moglie della vicenda e del loro futuro, che sembra ormai compromesso. Foto: Twitter personale ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Evoluzioni sulla vicenda-Mauro. Il programma tv argentino “Los Angeles de la manana”, noto anche come LAM, riporta che l’attrice China Suarezscritto per messaggio all’attaccante argentino del PSG di “incontrarsi in un posto dove nessuno lo conosceva, in discoteca”. E che, pur di scoprire i movimenti delune glihackerato il cellulare. Da questa mattina è noto cheha abbandonato l’allenamento del Paris Saint Germain per recarsi a Milano e discutere con la moglie della vicenda e del loro futuro, che sembra ormai compromesso. Foto: Twitter personale ...

