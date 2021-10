Wanda Nara ha deciso il suo futuro con Icardi: i dettagli! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nelle ultime ore stanno salendo a galla alcune indiscrezioni sulla faccenda Icardi-Wanda Nara. Stando infatti a quanto detto da LAM e riportato da La Gazzetta dello Sport, la moglie del calciatore argentino avrebbe assunto un investigatore privato per hackerare il cellulare del marito. Il fine del piano è stato quello di avere conferma di quanto sospettato: un flirt con l’attrice argentina China Suarez. Più nel dettaglio, l’attrice avrebbe inviato un messaggio ad Icardi affinché i due si incontrassero “in un posto dove nessuno lo conosceva, in discoteca“. Insomma, la vicenda che lega la coppia sembra ormai al capolinea. Wanda, infatti, dopo aver pubblicato una foto che ritrae la sua mano priva di anello ed aver smesso di seguire il marito su Instagram, sembrerebbe aver chiesto il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nelle ultime ore stanno salendo a galla alcune indiscrezioni sulla faccenda. Stando infatti a quanto detto da LAM e riportato da La Gazzetta dello Sport, la moglie del calciatore argentino avrebbe assunto un investigatore privato per hackerare il cellulare del marito. Il fine del piano è stato quello di avere conferma di quanto sospettato: un flirt con l’attrice argentina China Suarez. Più nel dettaglio, l’attrice avrebbe inviato un messaggio adaffinché i due si incontrassero “in un posto dove nessuno lo conosceva, in discoteca“. Insomma, la vicenda che lega la coppia sembra ormai al capolinea., infatti, dopo aver pubblicato una foto che ritrae la sua mano priva di anello ed aver smesso di seguire il marito su Instagram, sembrerebbe aver chiesto il ...

