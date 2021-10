Wanda Nara | ennesimo colpo di scena? La foto della sua mano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) È come una soap opera, forse “meglio”. La storia trae Mauro Icardi è tornata di prepotenza a tenere banco sulle pagine dei rotocalchi. Prima lei che torna a Milano, e si parla di aria di crisi. Poi lui che la raggiunge chiedendo al Psg un permesso per motivi familiari. E durante il breve soggiorno nel capoluogo meneghino, il calciatore pubblica unainsieme e una per augurare alla moglie ‘buona festamamma’ (che in Argentina si festeggia il 17 ottobre) sulle Instragram stories. Pace? Così sembrava. Fino a poco fa, quando sempre nelle Instagram stories,ha postato uno scattosua: “Mi piace senza anello“. Che succede? Solo Instagram potrà dare risposte (a chi le vuole). L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Corriere : Icardi con Wanda Nara a Milano: pace fatta? Abbracci e cuori (su Instagram) tra i due - brokncrwn : ma wanda nara che film sta girando - ParliamoDiNews : È lontana la riconciliazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara: l`ultimo gesto social di lei #lontana #riconciliazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

... Mauro Icardi -mostra orgogliosa la propria mano senza fede , Mauro Icardi invece sembra meno sereno e equilibrato. L'Equipe dà notizia che, dopo aver saltato l'allenamento di ...Nuovo capitolo della soap opera che ha come protagonistie Mauro Icardi. Dopo le foto pubblicate dal calciatore argentino e che sembravano mettere la parola fine alla crisi, una nuova foto pubblicata daha scatenato nuovamente i rumors ...Il matrimonio di Wanda Nara con Mauro Icardi è in piena crisi: la fuga a Milano per tornare da lei non è bastata a fare la pace. Infatti Wanda ha postato una stories in cui mostra la mano senza l’anel ...Perché le foto di Mauro Icardi non sono state ri-postate da sua moglie? Lo ha fatto dopo che Wanda Nara con un aereo privato si è trasferita nella sua casa di Milano con i figli. Mauro Icardi si è pen ...