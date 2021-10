Volley | i migliori italiani della 2 giornata di Superlega La linea verde di Bottolo e Porro Antonov e Randazzo | a volte ritornano

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 ottobre 2021) OSMANY JUANTORENA: Lui c’è sempre, anche nelle giornate buie, magari a contribuire a portare a casa quel punticino che, senza di lui, non arriverebbe. 17 punti, il 48% sia in attacco che in ricezione. OLEG: Non è forse la sua partita migliore in assoluto ma è una prova di sostanza, la sua. Dà alla squadra, trascinata da Lagumdzija, l’equilibrio che serve in tutti i fondamentali (in particolare in ricezione dove è ricercatissimo dai battitori avversari) e chiude con 8 punti all’attivo in poco più di quattro set. RICCARDO GOI: Ravenna ancora non c’è ma, se proprio vuole ripartire, deve inioziare dal suo libero che sfodera una super prestazione in ricezione (89%) e in difesa, non mollando mai, fino all’ultimo punto. MARCO FALASCHI: Mette la sua esperienza e la sua capacità di “leggere” la partita a disposizionesua squadra e contribuisce in ...