Vola come Ronaldo, determina come Lukaku: Osimhen è il nuovo Re della Serie A (Di lunedì 18 ottobre 2021) Victor Osimhen è l’arma in più del Napoli capolista. Nell’anno in cui vanno via Cristiano Ronaldo e Lukaku, è lui la stella della Serie A Il Napoli Vola in Serie A a punteggio pieno e in vetta alla classifica a +2 sul Milan. Un primato in solitaria e un filotto di otto vittorie su otto che, mai questa volta, sembrava a un passo dall’essere interrotto. Contro il Torino si era messa la sfortuna di mezzo alla squadra di Spalletti; prima col rigore sbagliato da Insigne, poi col gol annullato a Di Lorenzo e concludendo poi con il palo centrato in pieno da Lozano. Ma all’81’ la Dea Bendata ha tolto il velo dagli occhi e ha consegnato agli azzurri l’occasione per portare a casa i tre punti. I granata puliscono l’area senza pensarci, il pallone rimbalza su Elmas, s’impenna e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Victorè l’arma in più del Napoli capolista. Nell’anno in cui vanno via Cristiano, è lui la stellaA Il NapoliinA a punteggio pieno e in vetta alla classifica a +2 sul Milan. Un primato in solitaria e un filotto di otto vittorie su otto che, mai questa volta, sembrava a un passo dall’essere interrotto. Contro il Torino si era messa la sfortuna di mezzo alla squadra di Spalletti; prima col rigore sbagliato da Insigne, poi col gol annullato a Di Lorenzo e concludendo poi con il palo centrato in pieno da Lozano. Ma all’81’ la Dea Bendata ha tolto il velo dagli occhi e ha consegnato agli azzurri l’occasione per portare a casa i tre punti. I granata puliscono l’area senza pensarci, il pallone rimbalza su Elmas, s’impenna e ...

