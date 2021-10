Vino, metà dell’export italiano nella fascia di prezzo “popular” (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Vino italiano, pur di ottima qualità, viene venduto a basso prezzo sui mercati esteri, sicuramente al di sotto dei vini francesi, neozelandesi ed australiani, ma anche della media mondiale. E’ quanto emerge da Vinitaly Special edition, uno studio dell’Osservatorio di Unione italiana vini (Uiv) realizzato in collaborazione con Vinitaly. Dall’analisi risulta che solo il 5% delle bottiglie di Vino esportate esce dalle cantine a più di 9 euro al litro, mentre il 75% non supera la soglia dei 6 euro. Complessivamente, è il segmento popular (3-6 euro/litro) a essere il più presidiato dal Vino tricolore nel mondo con quasi la metà dei volumi, seguito dal basic (fino a 3 euro) con il 28%, dal premuim (6-9 euro) con il 20% e dal superpremium (oltre i 9 euro). ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il, pur di ottima qualità, viene venduto a bassosui mercati esteri, sicuramente al di sotto dei vini francesi, neozelandesi ed australiani, ma anche della media mondiale. E’ quanto emerge da Vinitaly Special edition, uno studio dell’Osservatorio di Unione italiana vini (Uiv) realizzato in collaborazione con Vinitaly. Dall’analisi risulta che solo il 5% delle bottiglie diesportate esce dalle cantine a più di 9 euro al litro, mentre il 75% non supera la soglia dei 6 euro. Complessivamente, è il segmento(3-6 euro/litro) a essere il più presidiato daltricolore nel mondo con quasi ladei volumi, seguito dal basic (fino a 3 euro) con il 28%, dal premuim (6-9 euro) con il 20% e dal superpremium (oltre i 9 euro). ...

