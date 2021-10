Vincono Roberto Gualtieri a Roma e Stefano Lo Russo a Torino. Trieste al centrodestra

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il centrosinistra supera ila trazione salviniana. La scelta di stare al Governo con Draghi non paga e le grandi città finiscono in mano a Letta e soci.è il nuovo sindaco diLoè il nuovo sindaco di. Cappotto giallorosso sommando Milano, Napoli e Bologna. Ilvince solo anon senza fatica. Vittoria larga diLovicino al 60%. Esce male Paolo Damilano. Stessa cosa acon il 60,1% mentre Enrico Michetti, candidato delsi ferma al 39,9%. ADipiazza () si ...

A Trieste l'uscenteDipiazza (centrodestra) è avanti con il 51,2%, seguito da Francesco Russo del centrosinistra al 48,8%. . sat/red 18 - Ott - 21 16:36 SponsorSecondo i dati InstantPoll Quorum/You Trend a RomaGualtieri sarebbe in testa con una ... Ballottaggi:gli astenuti Queste elezioni amministrative per il rinnovo di diversi seggi ...Il centrosinistra supera il centrodestra a trazione salviniana. La scelta di stare al Governo con Draghi non paga e le grandi città finiscono in mano a Letta ...Dipiazza, candidato del centrodestra, ha vinto per poco: il suo punteggio è stato del 51,9%, contro il 48,1& di Russo ...