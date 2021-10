Vigilanza alunni, cosa fare durante il cambio d’ora. Cosa succede se ritarda il collega? (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Vigilanza è da considerare tra gli obblighi di servizio imposti al personale scolastico. Come previsto dal CCNL, per tutelare l’accoglienza e la Vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono obbligati a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi alunni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 ottobre 2021) Laè da considerare tra gli obblighi di servizio imposti al personale scolastico. Come previsto dal CCNL, per tutelare l’accoglienza e lasugli, gli insegnanti sono obbligati a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : In aumento casi di alunni che “scappano” da scuola. Gissi: “Difficoltà oggettive nella gestione. Ata sempre molto p… - TecnicaScuola : Religione cattolica, tanti alunni non s’avvalgono ma la fanno perché l’ora Alternativa non c’è. Uil Irc: questa è v… -