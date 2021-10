Victoria De Angelis | le passioni segrete della bassista dei Maneskin

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Non c’è solo la musica tra lediDe: ladeiha altri due amori che in pochi conoscono.Deè diventata una vera icona per tantissimi ragazzi e ragazze. Dopo la vittoria deiprima al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision che ha aperto le porte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

dxlusvoni : RT @diamondayn: Victoria De Angelis se mi investi ti ringrazio - diamondayn : Victoria De Angelis se mi investi ti ringrazio - eleeeote : VICTORIA DE ANGELIS IO NON HO PAROLE TE LO GIURO - masupremacy_ : VICTORIA DE ANGELIS TU MI VUOI MORTA - insalatadipatat : @dxlusvoni chi è sta victoria de angelis bah non è neanche tutto sto granché -

Ultime Notizie dalla rete : Victoria Angelis

CheDonna.it

'Coraline', si legge sull'account ufficiale del gruppo, in un post in cui si vedeDesuonare la chitarra, è 'la nostra fiaba, il racconto di una bambina che non trova il suo spazio ...Mammamia è il nuovo singolo dei Maneskin , famoso gruppo musicale rock italiano formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David ,De, Thomas Raggi ed Ethan Torchio . Gli artisti del gettonatissimo brano Zitti e buoni , che ha permesso alla formazione di trionfare alla 71ª edizione del Festival di Sanremo e ...Chiara Ferragni come Victoria De Angelis dei Maneskin: il dettaglio bollente sotto la maglia non sfugge ai fan. Pioggia di like e commenti.Victoria De Angelis, selfie a letto in quel di Parigi totalmente senza trucco: la bassista dei Maneskin è semplicemente strepitosa.